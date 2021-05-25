"مدرب بلا شخصية"... سواريز يوجه انتقادات لمدرب برشلونة

وتحدث سواريز، في لقاء مع إذاعة "كادينا كوبي"، عن تتويج أتلتيكو بلقب الدوري ورحيله عن برشلونة، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتطرق سواريز لأسباب رحيله عن برشلونة ودور المدرب رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، وقال: هناك أفراد في برشلونة، كانوا أقل من مستوى المناصب التي يشغلونها، ولم يعرفوا كيف يقوموا بواجبات مناصبهم، ورونالد كومان كان مدرب بلا شخصية.

مضيفا: "في الاستعدادات للموسم الجاري عندما أرسلني برشلونة للتدريب منفرداً شعرت بالأسى الكبير وتألمت كثيرا، وعندما تحدثت مع كومان قال لي: لو أنهيت مشكلتك مع إدارة النادي سأعتمد عليك في أول مباراة، كان مدرب بلا شخصية، ولكن في كل الأحوال قرار استبعادي لم يكن قراره وتلقى الأمر به من مجلس الإدارة السابق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو".

وتابع "بارتوميو، كان أقل من مستوى منصبه، فقد تحدث في كل شيء مع الصحافة بدلاً من الاتصال بي لإبلاغي بأن النادي لا يريد بقائي بشكل احترافي محترم".

يذكر بان سواريز احتل المركز الثاني بصدارة الهدافين مناصفة مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد.