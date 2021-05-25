مذيع فرنسي يتعرض للتهديد بالقتل بسبب الجزائر

تعرض المذيع الفرنسي برنارد مونتيال، لتهديدات خطيرة وصلت لحد القتل، بسبب ترديده لعبارة "تحيا الجزائر" في إحدى حصصه التلفزيونية، في خضم حديثه عن استدعاء الناخب الفرنسي اللاعب ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيمة.

وقال برنارد لقناة "C8" الفرنسية: "أنا متأسف لما تلقيته من تعليقات، في زمن نحاول فيه العيش مع الجميع بسلام، لقد أعربت عن سعادتي بعودة بنزيمة للمنتخب الفرنسي، لقد رددت عبارة "VIVE L.ALGERIE"، لأني أحب الجزائر والجزائريين، وهذا لا ينقص من حبي لفرنسا لأنها بلدي أيضا".

وكان برناد ختم حديثه عن بن زيمة وهو من أصول مغاربية حديثه بقول "تحيا الجزائر"، ما أثار حفيظة فرنسيين، الذين انهالوا عليه بألفاظ قاسية، وصلت إلى حد التهديد بالقتل عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

فيما عبر العديد من المستخدمين تضامنهم مع المذيع الفرنسي ضد الحملة الشعواء التي تطاله.

Je ne comprends pas cette haine Bernard n'a rien de mal au contraire il soutient tout le monde. Courage Bernard on est tous avec toi — Martinez Monique (@MartinezMoniq13) May 21, 2021

هذا واستدعى ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، أمس الثلاثاء، كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني لتشكيلة تتألف من 26 لاعبا لخوض بطولة أمم أوروبا المقررة الشهر المقبل.

وقال بنزيمة في 2016 عندما استبعده ديشان من تشكيلة المنتخب لبطولة أوروبا في ذلك العام إن مدرب فرنسا خضع لضغوط "العنصريين" في فرنسا.