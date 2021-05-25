"يويفا" يسمح بحضور الآلاف لنهائي دوري أبطال أوروبا في البرتغال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، سماحه بحضور 16500 متفرج للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، التي تقام بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين في مدينة بورتو يوم السبت.

هذا العدد الذي صادقت عليه أيضًا السلطات البرتغالية هو ثلث سعة ملعب "دو دراجاو"، الذي تقرر في منتصف مايو/ أيار أن يستضيف المباراة النهائية، وذلك بعد استبعاد اسطنبول بسبب الوضع الوبائي فيها، وفقا لوكالة "فرانس برس".

خصص "يويفا" 6000 تذكرة لكل من المتأهلين للتصفيات النهائية، وستُضاف إليها الدعوات التقليدية، بالإضافة إلى 1700 تذكرة محجوزة لعامة الناس والتي سيتم بيعها على أساس أسبقية الحضور والحجز.

تتراوح تكلفة التذاكر من 70 يورو إلى 600 يورو، مقابل 40 إلى 130 يورو لنهائي الدوري الأوروبي الذي يقام يوم الأربعاء، في جدانسك بين مانشستر يونايتد وفيلاريال.

بما أن البرتغال مدرجة في "القائمة الخضراء" للحكومة البريطانية، فلن يضطر اللاعبون ولا المشجعون المقيمون في المملكة المتحدة إلى دخول الحجر الصحي عند عودتهم إلى الوطن.

وجاء التحول من اسطنبول بعد أن وضعت سلطات المملكة المتحدة في 7 مايو/ أيار تركيا على "القائمة الحمراء" لأشد ظروف السفر قسوة.

استبعد خيار نقل النهائي إلى المملكة المتحدة لأن قيود الدخول تعني أن وسائل الإعلام والمسؤولين والضيوف سيدخلون إلى الحجر الصحي قبل المباراة، وهو أمر غير عملي.