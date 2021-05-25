أشرف بن شرقي يسعى للحصول على لقب هداف الدوري المصري

يسعى لاعب الزمالك أشرف بن شرقى، إلى الحصول على لقب هداف الدوري المصري وتحطيم المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى السابق، في عدد الأهداف التى يسجلها لاعب مغربي فى موسم واحد.

وسجل أزارو، 18 هدفا في موسم (2017 - 2018)، وهو الرقم الذي يسعى أشرف بن شرقي إلى تحطيمه، ليصبح ثاني لاعب مغربي يحصل على لقب هداف الدوري في التاريخ.

وتخطى عدد أهداف ازارو الذي حصل علي لقب هداف الدوري موسم 2017 / 2018 برصيد 18 هدفا.

أشرف بن شرقي مع الزمالك هذا الموسم في الدوري :

هداف الفريق والدوري ب12 هدف ⚽️

أكثر لاعب خلق فرص للفريق (34) 🔑

أكثر لاعب خلق فرص كبيرة للفريق (24) 🔑

اكثر لاعب في الفريق صاحب محاولات صحيحه على المرمى 34 🚀 pic.twitter.com/oUIiVpnb3w — Zamalek Stats 🇵🇸 (@Zamalek_Stats) May 25, 2021

ويتبقى لأشرف بن شرقي 7 أهداف لتخطي وليد أزارو، الذي سجل 18 هدفا عندما كان يلعب مع النادي الأهلي.

ويتصدر المغربي أشرف بن شرقي، جدول ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم بعدما نجح في احراز هدفه الـ 12 في مباراة المصري التي أقيمت، أمس الاثنين.

أشرف بن شرقي في مرمى المصري - الهدف التاني pic.twitter.com/UFqjeQSLx8 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) May 24, 2021

وفاز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدوري المصري الممتاز.

ويتقدم أشرف بن شرقي بفارق هدف عن أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي، المعار إلى نادي سيراميكا هذا الموسم.