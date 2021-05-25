أشرف بن شرقي يسعى للحصول على لقب هداف الدوري المصري

وسجل أزارو، 18 هدفا في موسم (2017 - 2018)، وهو الرقم الذي يسعى أشرف بن شرقي إلى تحطيمه، ليصبح ثاني لاعب مغربي يحصل على لقب هداف الدوري في التاريخ.
وتخطى عدد أهداف ازارو الذي حصل علي لقب هداف الدوري موسم 2017 / 2018 برصيد 18 هدفا.
أشرف بن شرقي مع الزمالك هذا الموسم في الدوري :— Zamalek Stats 🇵🇸 (@Zamalek_Stats) May 25, 2021
هداف الفريق والدوري ب12 هدف ⚽️
أكثر لاعب خلق فرص للفريق (34) 🔑
أكثر لاعب خلق فرص كبيرة للفريق (24) 🔑
اكثر لاعب في الفريق صاحب محاولات صحيحه على المرمى 34 🚀 pic.twitter.com/oUIiVpnb3w
ويتبقى لأشرف بن شرقي 7 أهداف لتخطي وليد أزارو، الذي سجل 18 هدفا عندما كان يلعب مع النادي الأهلي.
ويتصدر المغربي أشرف بن شرقي، جدول ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم بعدما نجح في احراز هدفه الـ 12 في مباراة المصري التي أقيمت، أمس الاثنين.
أشرف بن شرقي في مرمى المصري - الهدف التاني pic.twitter.com/UFqjeQSLx8— ZamalekGoals (@ZamalekGoals) May 24, 2021
وفاز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدوري المصري الممتاز.
ترتيب هدافي الدورى المصرى 2021 .. أشرف #بن_شرقي يهرب بالصدارةhttps://t.co/XLaViN0UCW pic.twitter.com/EStD7aOxkI— المصري الرياضي (@AlMasrySports) May 24, 2021
ويتقدم أشرف بن شرقي بفارق هدف عن أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي، المعار إلى نادي سيراميكا هذا الموسم.
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