ماذا قال محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم

وكان ليفربول، قد أعلن فوز محمد صلاح بجائزة لاعب موسم 2020/2021 بتصويت الجماهير.
31 goals. Up to 12th on our all-time scorers list 🤯— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2021
Another incredible return from your @StanChart Player of the Season! pic.twitter.com/8jzPsWNMUS
وعبر الموقع الرسمي للريدز، قال صلاح "بالطبع أنا سعيد للفوز بهذه الجائزة خاصة أنها جاءت بعد تصويت الجماهير، لكن الفوز بالمباريات النهائية والتأهل لدوري أبطال أوروبا كان أهم شيء".
وأضاف "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد هذا الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي فقط إنه يتعلق بالفريق".
Season after season, sheer 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 😍@MoSalah collects his @StanChart Player of the Season award... pic.twitter.com/8vNmsR7DeY— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2021
وتابع "بالنسبة لنا كفريق، أعتقد أنه لو كانت الجماهير متواجدة في الملعب، لكان وضعنا أفضل بكثير، لقد عانينا الكثير هذا الموسم مع غياب الجماهير".
وواصل "سعدت في المباراة الأخيرة من الموسم التي لعبناها في وجود الجماهير، كان رائعا رؤيتهم مرة أخرى في الملعب".
Congratulations @MoSalah for being our Standard Chartered @LFC Player of the Season! You’re a really worthy winner! #StandRed #YNWA pic.twitter.com/LZkZtZ5DMA— Standard Chartered (@StanChart) May 25, 2021
وأكمل "أهم ما في الموسم كان هدف أليسون (في إشارة إلى هدف الحارس أليسون بيكر في الدقيقة 95 ضد وست بروميتش ألبيون في الجولة الـ37)، كانت تلك هي اللحظة التي شعرت فيها أننا سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".
وأتم "أريد أن أقول شكرًا جزيلاً لكم على التصويت لي، أنا فخور جدا بذلك وسأراكم قريبا".
𝗦𝗘𝗡𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗛 🇪🇬👑— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2021
Our @StanChart Player of the Season for 2020/21 is @MoSalah! What a class act ✨ pic.twitter.com/LDXTbLAsd5
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