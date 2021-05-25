موقف محرج لمدرب النصر السعودي في نهاية المباراة أمام الوحدة.. فيديو

تعرض مدرب نادي النصر السعودي لموقف محرج عن نهاية لقاء فريقه أمام نادي الوحدة ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

والتقطت عدسات الكاميرا مشهدا مؤسفا، إذ اتجه البرازيلي مانو مينيز، مدرب النصر، لتحية توفيق تونسي، نائب رئيس نادي الوحدة والمشرف العام على كرة القدم، لكن الأخير لم يقدم يده في مشهد مؤسف، ما دعا مدرب النصر للاعتراض عليه.

كما شهدت نهاية المباراة اشتباكات بين الأجهزة الفنية للفريقين على مقاعد البدلاء، وتدخل الأمن ولاعبو الفريقين لمنع تطور الأمر.

🎥 | جانب من الأحداث التي شهدتها مباراة الوحدة و النصر بعد نهايتها.#الوحدة_النصر pic.twitter.com/mvOm0XRHD9 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 25, 2021

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) ليهدر بذلك فريق النصر فرصة التأهل إلى أبطال آسيا.

وبهذه النتيجة احتل النصر المركز الخانس برصيد 46 نقطة، ورفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر.