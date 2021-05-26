محمد صلاح يودع نجم ليفربول بكلمات مؤثرة

ودع النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله الهولندي، جورجينيو فينالدوم، الذي يغادر النادي بنهاية الموسم المنصرم، بعد ختام الموسم بالفوز على كريستال بالاس، وضمان التأهل لدوري الأبطال.

وانتهى عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم 2020-2021، بعد رفض نجم الوسط الدولي الهولندي تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ونشر محمد صلاح، عدة صور تجمعه بجورجينيو فينالدوم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه له رسالة وداع مؤثرة.

وكتب محمد صلاح: "كان من دواعي سروري أن أفوز بالعديد من البطولات بجانبك، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك المقبلة".

وانضم فينالدوم إلى صفوف ليفربول عام 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد، وحقق بقميص "الريدز" بطولات عدة تحت قيادة الألماني يورغن كلوب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية.

لكن فينالدوم فضل إنهاء مشواره مع ليفربول، رغم تقديم النادي عرضا جديدا لتمديد العقد، فيما يتنافس ناديا برشلونة وبايرن ميونيخ للفوز بخدمات صاحب الـ30 عاما، في صفقة انتقال حر بدءا من الموسم الجديد.