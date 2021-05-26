"كاف" يعلن موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، موعد مباراتي الأهلي والترجي، والوداد ووكايزر تشيفز، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة (2021).

وأفاد الموقع الرسمي للكاف، أن مباراة الذهاب ستقام على ملعب "رادس" في الـ18 من الشهر المقبل في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة الإياب في الـ25 من الشهر ذاته في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة أيضا.

ومن المقرر، أن تقام مباراتي الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز الأولى في المغرب وتحديدا على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في الـ18 من يونيو/حزيران، فيما يستضيف بطل جنوب أفريقيا نظيره المغربي في الـ25 من نفس الشهر في مباراة الإياب،

وكان الأهلي صعد للمربع الذهبي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي بمجموع مباراتين (3-1)، في المقابل تأهل الترجي بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري.