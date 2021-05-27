يوفنتوس يعين أليغري خلفا للمدرب بيرلو

قالت وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس إن نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم استغنى عن خدمات مدربه أندريا بيرلو وإنه عين مدربه السابق ماسيميليانو أليغري بديلا له.

وقالت شبكة "سكاي إيطاليا" التلفزيونية إن أليغري سيتولى تدريب النادي المنتمي لمدينة تورينو للمرة الثانية بعد عامين من رحيله إثر توصله لاتفاق مع إدارة النادي.

وجاءت هذه التقارير بعد أن أنهى إنتر ميلان بطل إيطاليا عقد مدربه أنطونيو كونتي وقالت تقارير إسبانية إن زين الدين زيدان سيترك تدريب ريال مدريد.

يذكر أن بيرلو، 41 عاما، تولى تدريب يوفنتوس بشكل مفاجئ خلفا للمدرب مارويتسو ساري في أغسطس/آب الماضي، ولكنه يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب النتائج المخيبة للآمال، بعد تراجع فرص حصول السيدة العجوز على لقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للمرة العاشرة على التوالي. كما خرج يوفنتوس أيضا من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.