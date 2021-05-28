أمير سعودي يتكفل بسداد كامل ديون نادي النصر البالغة 300 مليون ريال

تعهد الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز بسداد كامل ديون نادي النصر السعودي التي تبلغ 300 مليون ريال، "قرابة 80 مليون دولار".

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، تكفل الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، بسداد كامل الديون والالتزامات المالية المستحقة على النادي.

وأكد أن بن فهد قرر تمويل صفقتين أجنبيتين، لتدعيم صفوف الفريق في انتقالات الصيف المقبل، وذلك عقب تمويله سابقا صفقة المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، قادمًا من جوانغزو إيفرغراند الصيني، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، والذي كان محل اهتمام من غريم النصر "الهلال".

على شرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز 🤩



مجلس الإدارة يوجه دعوته للأعضاء الذهبيين،

لعقد اجتماعهم الأول في ملعب #النصر " مرسول بارك " 💛#النصر_الذهبي pic.twitter.com/KKqO10ZKwx — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 26, 2021

وعبر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أكد مجلس الإدارة أنه يدعو أعضاءه لحضور اجتماع على شرف الأمير خالد بن فهد.

وقد دعا آل معمر، رئيس النادي الأمير خالد بن فهد، لحضور الاجتماع الأول لأعضاء النادي الذهبيين، مساء السبت المقبل، في قاعة الضيوف بملعب مرسول بارك.