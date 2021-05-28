رسميا... أليغري مدربا ليوفنتوس للمرة الثانية

أعلن نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين ماسيميليانو أليغري مدربا جديدا لفريقه ليتولى المهمة للمرة الثانية خلفا لسلفه أندريا بيرلو الذي أقيل بعد موسم مخيب للآمال.

وخلال فترته الأولى على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس بين عامي 2014 و2019 قاد أليغري الفريق المنتمي لمدينة تورينو للفوز بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية كما توج معه بكأس إيطاليا أربع مرات إلى جانب التأهل لنهائي دوري الأبطال مرتين. وفقا لـ "رويترز".

Massimiliano Allegri has been re-appointed as Juventus manager following the sacking of Andrea Pirlo. — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 28, 2021

يذكر أن بيرلو، 41 عاما، تولى تدريب يوفنتوس بشكل مفاجئ خلفا للمدرب مارويتسو ساري في أغسطس/آب الماضي، ولكنه يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب النتائج المخيبة للآمال، بعد تراجع فرص حصول السيدة العجوز على لقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للمرة العاشرة على التوالي. كما خرج يوفنتوس أيضا من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.