لاعبو الأهلي يهدون محمود الخطيب ميداليات السوبر الأفريقي... فيديو

أهدى لاعبو الأهلي المصري، اليوم الجمعة، ميداليات فوزهم بكأس السوبر الأفريقي إلى رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لإهداء اللاعبين الميداليات للخطيب، اعترافا بدوره الكبير ودعمه المستمر لهم.

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لحظات تتويج نادي الأهلي المصري بكأس السوبر الإفريقي للمرة 7 في تاريخه.#الاهلي_المصري #كأس_السوبر_الأفريقي pic.twitter.com/pJJmPLrn3Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2021

من ناحية أخرى، كان رد فعل رئيس النادي الأهلي المصري، كابتن محمود الخطيب، عقب الفوز بكأس السوبر الأفريق بالسجود لله شكرا.

الكابتن محمود الخطيب يسجد لله شاكرا في ملعب السد القطري بعد فوز الأهلي بالسوبر الافريقي ❤️



⚫️ #السوبر_الإفريقي | 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/5leLh3xRy2 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 28, 2021

​وتوّج النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد هزيمته لفريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل لا شيء.

وأقيمت مباراة ختام كأس السوبر الأفريقي على أرضية ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأت المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم جزائري بقيادة حكم الساحة مصطفى غربال، متكافئة بين الفريقين، ومع مرور الدقائق بدأ نهضة بركان يضغط على الأهلي في محاولة لتسجيل هدف السبق.

وبهذا الفوز استعاد "الشياطين الحُمر" لقب السوبر الأفريقي الغائب عن خزانته منذ سنة 2014 وحقق لقبه السابع في هذه البطولة.

يشار إلى أن مباراة السوبر الأفريقي قد تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوى تمسكه بتطبيق اللائحة التي تنص على لعب المباراة في العاصمة القطرية، الدوحة، كونها استضافت النسختين الماضيتين من البطولة القارية.