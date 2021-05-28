لاعبو الأهلي يهدون محمود الخطيب ميداليات السوبر الأفريقي... فيديو

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لإهداء اللاعبين الميداليات للخطيب، اعترافا بدوره الكبير ودعمه المستمر لهم.
🎆🎉— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2021
لحظات تتويج نادي الأهلي المصري بكأس السوبر الإفريقي للمرة 7 في تاريخه.#الاهلي_المصري #كأس_السوبر_الأفريقي pic.twitter.com/pJJmPLrn3Q
من ناحية أخرى، كان رد فعل رئيس النادي الأهلي المصري، كابتن محمود الخطيب، عقب الفوز بكأس السوبر الأفريق بالسجود لله شكرا.
الكابتن محمود الخطيب يسجد لله شاكرا في ملعب السد القطري بعد فوز الأهلي بالسوبر الافريقي ❤️— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 28, 2021
⚫️ #السوبر_الإفريقي | 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/5leLh3xRy2
وتوّج النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد هزيمته لفريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل لا شيء.
وأقيمت مباراة ختام كأس السوبر الأفريقي على أرضية ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.
وبهذا الفوز استعاد "الشياطين الحُمر" لقب السوبر الأفريقي الغائب عن خزانته منذ سنة 2014 وحقق لقبه السابع في هذه البطولة.
يشار إلى أن مباراة السوبر الأفريقي قد تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوى تمسكه بتطبيق اللائحة التي تنص على لعب المباراة في العاصمة القطرية، الدوحة، كونها استضافت النسختين الماضيتين من البطولة القارية.
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