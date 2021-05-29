يرتبط مباشرة بالرئيس... النصر السعودي يستحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لجماهيره

وكتب النصر في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "إيمانا بدور جماهير النصر الغالية، وحرصا على سماع مقترحاتهم وآرائهم، مجلس الإدارة يستحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لصوت جماهير العالمي، ويرتبط ارتباطا مباشرا برئيس النادي".

إيمانًا بدور جماهير #النصر الغالية، وحرصًا على سماع مقترحاتهم وآرائهم 💛

مجلس الإدارة يستحدث بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لصوت جماهير #العالمي ، و يرتبط ارتباطًا مباشرًا برئيس النادي 📧



Fans@alnassr.sa pic.twitter.com/3Q7dJxtStg — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 28, 2021

ويحتل نادي النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

وتعهد الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، أمس الجمعة، بسداد كامل ديون نادي النصر السعودي التي تبلغ 300 مليون ريال، "قرابة 80 مليون دولار".

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، تكفل الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، بسداد كامل الديون والالتزامات المالية المستحقة على النادي.

وأكد أن ابن فهد قرر تمويل صفقتين أجنبيتين لتدعيم صفوف الفريق في انتقالات الصيف المقبل، وذلك عقب تمويله سابقا صفقة المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، قادمًا من جوانغزو إيفرغراند الصيني، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، والذي كان محل اهتمام من غريم النصر "الهلال".

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أعلن النصر رسميا تزكية مسلي آل معمر رئيسا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات.