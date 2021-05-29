إعلام: مانشيستر سيتي يفكر في بيع رياض محرز

قالت وسائل إعلام بريطانية إن فريق مانشيستر سيتي يفكر في بيع رياض محرز في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هناك نية لدى مانشيستر سيتي لتجديد بعض عناصره، ولذا فإنه يفكر في بيع رياض محرز في الانتقالات الصيفية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن غوارديولا، مدرب الـ"سيتي"، ينوي طرح اسمي محرز ورحيم سترلينغ، للبيع في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت أن الأمر لا يقف عند محرز ورحيم، وإنما ينوي أيضا طرح أسماء مثل البرازيلي، غابرييل جيسوس، والإسباني، إيميريك لابورت.

وقد طرح غوارديولا أسماء كل من هاري كين مهاجم توتنهام، وجاك غريليش لاعب أستون فيلا، كبدائل يأمل في أن توفي صفقات رحيم ومحرز في الوفاء بشرائهما.

وعن الوجهة القادمة لمحرز، قالت "ديلي ميل" إن فريق "أرسنال" مهتم بالتعاقد مع محرز، لكنها رأت أن إمكانات الفريق الإنجليزي المادية ربما لا توفي برغبته في ضم اللاعب.

يشار إلى أن رحيم سترلينغ كان قد فقد مكانه في تشكيلة الـ"سيتي" الأساسية في نهاية الموسم الماضي، على عكس محرز الذي تألق في الأسابيع الأخيرة، خاصة في دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان.