مورينيو يقترح على كريستيانو رونالدو الانضمام لنادي روما

عرض المدير الفني الجديد لنادي روما البرتغالي جوزيه مورينيو، على مواطنه كريستيانو رونالدو، الانضمام إلى فريق العاصمة الإيطالية في حال رحيله عن يوفنتوس.

ووفقا لشبكة"SportMediaset" الإيطالية، فإن مورينيو تواصل مع رونالدو وسط شائعات عن رحيله عن يوفنتوس، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي اقترح على مواطنه خيار الانضمام إلى نادي روما.

وأفادت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن رونالدو طلب من وكيله خورخي مينديز إجراء مباحثات مع باريس سان جيرمان، بعد عودة ماسيميليانو آليغري إلى يوفنتوس، وهو الذي لا يملك علاقة مميزة مع رونالدو.

وأعلن يوفنتوس رسميا عودة آليغري للفريق، بعد عامين من رحيله، ليخلف المقال آندريا بيرلو.

وكان نادي روما الإيطالي قد أعلن، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع البرتغالي جوزيه مورينيو، ليتولى المهمة الفنية للفريق بدءا من الموسم المقبل.

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The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp — AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021

وقال روما عبر الحساب الرسمي للنادي في "تويتر": "يسعد النادي أن يعلن عن توصله لاتفاق مع جوزيه مورينيو ليكون المدير الفني الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل 2021-2022".

من جانبه، قال مورينيو عبر حسابه في "إنستغرام"، إنه "يتطلع للانتصارات مع روما"، مشيرا إلى أن الشغف المذهل لمشجعي روما "جعله يقبل تدريب الفريق".

وأضاف: "لا أطيق الانتظار لبدء الموسم المقبل".