روسيا تفتح أبوابها بدءا من اليوم للراغبين بحضور "يورو 2020" بـ"بطاقة المشجع"

أعلنت وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية، عن فتح باب السفر الى روسيا دون فيزا، بإستخدام "بطاقة المشجع" FAN ID، للراغبين بحضور مباريات "يورو 2020"، المقرر إقامة بعض مبارياتها في روسيا.

ونشرت الوزارة بيانا لها على صفحتها الخاصة على الانترنت، أعلنت من خلاله فتحها باب الدخول الى روسيا عن طريق "بطاقة المشجع".

وجاء في البيان " تعلن الوزارة بدءا من اليوم، عن فتحها باب الدخول الى روسيا بإستخدام بطاقة المشجع، ويمكن ان يتم استخدامها بشكل إلكتروني كما ويسري مفعول الدخول بها من 29 مايو وحتى 2 يوليو.ويجب على الحضور الراغبين بدخول الملاعب، إبراز بطاقة المباراة بالإضافة لبطاقة المشجع الخاصة بهم، والأجانب الذين يدخلون عن طريقة بطاقة المشجع عليهم التواصل مع المراكز الروسية التي تصدر البطاقة، من أجل تعريفها".

هذا وستقام مباريات "يورو 2020" في 11 مدينة أوروبية، بينها مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة الممتدة من 11 يونيو الى 11 يوليو.