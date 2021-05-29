المغرب بطلا لكأس العرب داخل بكرة القدم داخل القاعة بفوزه على مصر

أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة النسخة الخامسة من كأس العرب، بعد فوزه اليوم السبت بالقاهرة على نظيره المصري مستضيف الدورة، بنتيجة 4-0 في نهائي البطولة.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة... بدأ المنتخب المغربي الثاني بقوة محرزا أول أهدافه بواسطة يوسف جواد إثر هجمة مرتدة.

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نهائي كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة .. المنتخب الوطني المغربي يتوج باللقب على حساب نظيره المصري ( 0-4)



Championnat arabe de Futsal: Le Maroc remporte le titre aux dépens de l'Egypte (4-0) pic.twitter.com/8XDbJy7kNu — Agence MAP (@MAP_Information) May 29, 2021

وتمكن اللاعب المغربي أشرف سعود من إحراز 3 أهداف على التوالي في الدقيقة الخامسة والدقيقة 13 و 18 من زمن الشوط الثاني، رافعا، بالتالي، رصيده إلى 8 أهداف ليتوج هدافا للبطولة.

وأنهى المنتخب المغربي مشواره في البطولة بخمس انتصارات مسجلا 26 هدفا ومتلقيا هدفان.