تشيلسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في نهائي البطولة الذي أقيم اليوم السبت على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، في نهائي النسخة الحالية من المسابقة القارية 2020-2021.

واقتنص كاي هافرتس هدف الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة 42 من زمن المباراة بعد انفراده بالحارس إيديرسون.

​وتأهل تشيلسى للمباراة النهائية، بعد تخطى عقبة ريال مدريد الإسبانى فى الدور نصف النهائى بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، فيما تأهل مانشستر سيتي لنهائي دورى أبطال أوروبا للمرة الأولى فى تاريخه، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي فى نصف النهائي، بنتيجة 4 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وهذه هي المرة الثانية في تاريخ تشيلسي يتويج فيها بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق اللقب موسم 2011-2012، بالتغلب على بايرن ميونخ الألماني على ملعبه بركلات الترجيح، فيما خسر البلوز النهائي مرة واحدة في موسم 2007-2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح أيضا.

CHELSEA ARE THE CHAMPIONS OF EUROPE! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2012

وكانت تشكيلة الفريقين اليوم:

مانشستر سيتي: إيدرسون - كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياز - أولكسندر زينتشنكو - إيلكاي جندوجان - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز - فيل فودن - رحيم سترلينغ

تشيلسي: إدوار مندي - سيزار أزبليكويتا - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر - ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - بن تشيلويل - ميسون ماونت - كاي هافرتس - تيمو فيرنر