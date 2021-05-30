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    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري لكرة القدم

    الخطيب في ضيافة الاتحاد القطري... ماذا قال عن كأس العالم؟

    © REUTERS / FETHI BELAID
    رياضة
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    استقبل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أمس السبت، رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، بعد تتويج فريقه لكرة القدم بكأس السوبر الأفريقي.

    والتقى رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بالخطيب على هامش اختتام النادي الأهلي لفترة وجوده في العاصمة القطرية الدوحة، عقب انتهاء مشاركته في كأس السوبر الأفريقي توتال 2020، والذي تٌوج به على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

    من جانبه، وجّه محمود الخطيب الشكر والتحية للاتحاد القطري لكرة القدم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، الذي لاقته بعثة الأهلي طوال فترة وجودها في الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

    وأكد رئيس "الأهلي المصري" تقديره الكامل لما لاقته البعثة من اهتمام بالغ وتعاون كبير منذ لحظة الوصول، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

    كما أشاد بالطفرة الإنشائية الرائعة والاستادات التي تم تشييدها استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، متمنيا "كل التوفيق عند استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ليخرج بالشكل الذي يليق بالجهد المبذول والإعداد المتميز والمنشآت العملاقة على كافة المستويات".

    الشيخة موزة زوجة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني وابنها جوعان بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © AFP 2021 / ANDREJ ISAKOVIC
    شقيق أمير قطر يعلق على فوز الأهلي المصري بالسوبر الأفريقي
    ​وتوّج النادي الأهلي المصري، الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد هزيمته لفريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل لا شيء.

    وأقيمت مباراة ختام كأس السوبر الأفريقي على أرضية ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

    وبدأت المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم جزائري بقيادة حكم الساحة مصطفى غربال، متكافئة بين الفريقين، ومع مرور الدقائق بدأ نهضة بركان يضغط على الأهلي في محاولة لتسجيل هدف السبق.

    وبهذا الفوز استعاد "الشياطين الحمر" لقب السوبر الأفريقي الغائب عن خزانته منذ سنة 2014 وحقق لقبه السابع في هذه البطولة.

    يشار إلى أن مباراة السوبر الأفريقي قد تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوى تمسكه بتطبيق اللائحة التي تنص على لعب المباراة في العاصمة القطرية، الدوحة، كونها استضافت النسختين الماضيتين من البطولة القارية.

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    الكلمات الدلالية:
    كأس السوبر الأفريقي, السوبر الأفريقي, الاتحاد القطري لكرة القدم, مصر, قطر, محمود الخطيب, النادي الأهلي المصري, أخبار النادي الأهلي, النادي الأهلي
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