نورمحمدوف يعلق على طلب قاديروف بمنازلة مقاتل من نادي "أخمات"

تحدث بطل الفنون القتالية السابق، حبيب نورمحمدوف، عن تصريحات الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، الذي دعاه لمنازلة أحد مقاتلي نادي "أخمات".

وحول رده أجاب نورمحمدوف، بأنه لا يرى ضرورة للرد حول إمكانية إقامة نزال.

وكان قاديروف قد دعا نورمحمدوف إلى منازلة أحد مقاتلي نادي "أخمات" على أن يتكفل بجميع المستحقات المالية.

وقال نورمحمدوف: "ليس من المثير أن أعلق. لكل شخص رأيه الخاص. ما هي المشاعر عندما قرأت هذا؟ كل العالم يناقشني. عندما يكتبون عنك على ما يبدو يجب الرد بطريقة أم لا. كل شخص لديه رأيه".

وأشار إلى أنه "اكتسب خبرة الحياة" بالفعل ولم يعتبر أنه من الضروري الرد على مثل هذه الأشياء.

وأضاف: "لقد كان لدي الكثير من الأقاويل في حياتي، سواء كانت جيدة أو سيئة. كلها يتم تحليلها. وعندما يمر الوقت تنظر إلى الوراء وتقول ماذا يمكن أن يقال وكيف وفي أي اتجاه، بحسب ما نقل موقع rsport.ria.

ووصف قاديروف، حبيب (البطل السابق للفنون القتالية) بأنه يمثل "مشروع لرابطة الفنون القتالية المختلطة UFC".

وأشار قاديروف إلى أنه يعتبر المقاتل السويدي، خامزة شيمايف، الملقب باسم "حبيب الجديد"، بالمقاتل الواعد، ووفقا له يمكن أن يشارك شيمايف، بأي وزن ويفوز بالحزام.