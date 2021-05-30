بعد الفوز باللقب... رسائل من لاعبي تشيلسي إلى مدربهم السابق لامبارد

وجّه لاعبو تشيلسي الإنجليزي عقب فوزهم بلقب دوري أبطال أوروبا، برسائل خاصة إلى مدربهم السابق، فرانك لامبارد.

وحصد البلوز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بانتصاره على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد.

وقال البرازيلي تياغو سيلفا، مدافع تشيلسي في تصريحات نقلها موقع "مترو" الإنجليزي، إنه يتمنى أن يكون فرانك لامبارد المدرب السابق للنادي اللندني سعيدا بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبدأ تشيلسي الموسم بصورة جيدة تحت قيادة المدرب لامبارد وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي اللندني استغنى عن خدمات لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تراجع الأداء وعيّن الألماني توماس توخيل بدلا منه.

وفي ثوبه الجديد تحت قيادة توخيل، نجح تشيلسي بعد ذلك في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.

وقال سيلفا الذي تعاقد معه لامبارد، من باريس سان جيرمان، إن المدرب السابق لعب دورا في نجاح الفريق، ومن ثم يمكنه أن يكون فخورا بذلك.

وأوضح سيلفا: "لولا لامبارد لما كنت هنا... وأنا سعيد جدا وأتمنى أن يكون هو (لامبارد) كذلك أيضا".

وفي المباراة النهائية استبدل سيلفا في الشوط الأول، بسبب الإصابة وشارك أندرياس كريستنسن بديلا له.

وكان سيلفا خسر في نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ عندما كان في صفوف باريس سان جيرمان.

وقال سيلفا عن هذه التجربة: "هذه هي أهم لحظة طوال مسيرتي الاحترافية. أنا فعلا سعيد للغاية. لم تفلح محاولتنا مع باريس سان جيرمان لكني اليوم سعيد. أتمني أن يكون النادي الباريسي سعيد أيضا".

وقال كذلك الألماني كاي هافرتس الذي تعاقد معه لامبارد أيضا إنه سعيد للغاية بإحراز هدف الفوز، والتتويج بأول لقب كبير في مسيرته.

وأضاف هافرتس: "انتظرت 15 عاما من أجل هذه اللحظة، والآن تحقق ذلك".

وعبّر لاعب وسط تشيلسي ميسون ماونت، أيضا، عن سعادته بالتتويج مع فريق طفولته، قائلا: "الآن نحن الفريق الأفضل في العالم. لا يمكن لأحد انتزاع هذا من بين أيدينا".