حارس تشيلسي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال

وأشارت الإحصاءات إلى أن ميندي أصبح أول حارس مرمى في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 12 مواجهة خاضها فريقه في بطولة دوري أبطال أوربا بموسم واحد.
واهتزت شباكه في 4 مناسبات فقط.
⛔ Chelsea’s Edouard Mendy has kept 9 clean sheets in 12 #UCL matches this season – no goalkeeper has kept more in a single campaign in the competition #UCLfinal pic.twitter.com/XOzupckkgc— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 29, 2021
كما أصبح أول حارس مرمى أفريقيا يخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الحديث بعد مشاركته في المباراة ضد مانشستر سيتي، السبت 29 مايو/أيار.
يذكر بأن ميندي ساهم بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي 0-1، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "دو دراغاو" في مدية بورتو البرتغالية.
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