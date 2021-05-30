حارس تشيلسي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال

سجل السنغالي حارس تشيلسي الإنجليزي، إدوارد ميندي، رقما تاريخيا جديدا في دوري الأبطال على صعيد حراس المرمى.

وأشارت الإحصاءات إلى أن ميندي أصبح أول حارس مرمى في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 12 مواجهة خاضها فريقه في بطولة دوري أبطال أوربا بموسم واحد.

واهتزت شباكه في 4 مناسبات فقط.

⛔ Chelsea’s Edouard Mendy has kept 9 clean sheets in 12 #UCL matches this season – no goalkeeper has kept more in a single campaign in the competition #UCLfinal pic.twitter.com/XOzupckkgc — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 29, 2021

كما أصبح أول حارس مرمى أفريقيا يخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها الحديث بعد مشاركته في المباراة ضد مانشستر سيتي، السبت 29 مايو/أيار.

يذكر بأن ميندي ساهم بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي 0-1، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "دو دراغاو" في مدية بورتو البرتغالية.