بعد إلغاء "القرار الانتقامي"... مرتضى منصور يرفع دعوى تعويض بـ 20 مليون جنيه

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية، الذي يقضي بتجميد عضوية مرتضى منصور لمدة 4 سنوات وعزله من رئاسة نادي الزمالك المصري.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأحد: "مرتضى منصور رئيس، نادي الزمالك الشرعي المنتخب، يسجد شكرا لله، سبحانه وتعالى".

وأضاف أنه "يشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربعة سنوات".

وقال رئيس الزمالك السابق إن "المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي"، مشيرا إلى أنه "ليس من حق اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية".

مذا يفعل مرتضى منصور بعد إلغاء قرار غزله؟

وقال مرتضى منصور إنه سيقيم، غدا الاثنين، دعوى قضائية ضد هشام حطب ولجنته للحصول على 20 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته.

ووصف منصور قرار اللجنة الأوليمبية الذي تم إلغاؤه بـ "القرار الانتقامي".

وأحالت محكمة القضاء الإداري طعن مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية إلى هيئة مفوضي المحكمة، لإعداد الرأي القانوني بشأنها.

وكان القرار يقضي بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات كما دعا لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك.