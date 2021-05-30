كم ربح تشيلسي بعد فوزه بلقب دوري الأبطال؟

فاز تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري الأبطال لموسم 2020-2021، بعد تغلبه في النهائي على مانشستر سيتي بهدف نظيف، أمس السبت، على ملعب دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية.

ومنح كاي هافرتز، اللقب لتشيلسي بتسجيله لهدف المباراة الوحيد، وبالإضافة للقب حقق الفريق اللندني عوائد مالية بفوزه هذا.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فستقسم أموال جائزة دوري أبطال أوروبا بناء على مدى تقدم كل فريق في المنافسة، وعدد المباريات التي فاز بها على مدار البطولة.

وتحصل الأندية التي تصل إلى دور المجموعات على مبلغ قدره 13.14 مليون جنيه استرليني لكل فريق، بينما يحصل كل فريق فوز في المجموعة على مبلغ 2.32 مليون جنيه استرليني، ويحصل كل فريق يتعادل على 770 ألف جنيه استرليني.

الفرق التي تمكنت من الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب من البطولة تمنح جوائز مالية إضافية، حيث تكسب الفرق 8.16 مليون جنيه استرليني للتأهل إلى دور الستة عشر، و9 ملايين جنيه استرليني في ربع النهائي، و10.3 مليون جنيه استرليني في الدور نصف النهائي.

ثم يحصل الفائز بدوري أبطال أوروبا على 16 مليون جنيه استرليني، مقارنة بالوصيف الذي يحصل على 13 مليون جنيه استرليني.

وكسب تشيلسي بعد حصده للقب البطولة نحو 70 مليون جنيه استرليني.

توزعت على 4 مباريات فوز في دوري المجموعات، وتعادل في مباراتين، مما يعني أنه حصل على أقل من 50 مليون جنيه استرليني حتى مواجهة أمس السبت. وبعد تحقيق اللقب ارتفع إجمالي الربح إلى نحو 70 مليون جنيه استرليني.