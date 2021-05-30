"الولد سر أبيه"...روميو ينفذ كرة ثابتة على طريقة والده بيكهام..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا حظي بتفاعل كبير، يظهر قيام نجل نجم الكرة الإنجليزية، ديفيد بيكهام، وهو يقوم بتنفيذ كرة ثابتة بطريقة تشبه تنفيذ والده للكرات الثابتة.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" مقطع فيديو لـ"روميو بيكهام"، وهو يسدد كرة ثابتة على طريقة والده، وقد حظي المقطع بتفاعل كبير، وإشادة بنجل النجم الإنجليزي الشهير.

Like father, like son!



Romeo Beckham has been practicing from that deadly range... 🎯💪pic.twitter.com/Ga0nJ0Ko9G — Sky Sports (@SkySports) May 29, 2021

ويعتبر روميو من مشاهير مواقع التواصل ويبلغ من العمر 19 عاما، ويلعب في صفوف ناشئي نادي إنتر ميامي الأمريكي.

يذكر بأن ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، يتميز بأسلوب مميز في تنفيذ الركلات الثابتة، وإرسال الكرات العرضية، ويُعتبر من أفضل اللاعبين في تلك المهارة عبر تاريخ كرة القدم.