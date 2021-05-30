إصابة كيفين دي بروين بكسر في الأنف ومحجر العين خلال مشاركته بنهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل إصابة صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي البلجيكي، كيفين بروين، والتي تعرض لها خلال مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي.

وتوج تشيلسي باللقب الثاني في تاريخه، بعد فوزه على السيتي بهدف دون رد.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفيننغ نيوز" الإنجليزية إن التقارير الطبية تظهر تعرض دي بروين لكسر في الأنف ومحجر العين اليسرى.

وخرج اللاعب الدولي البلجيكي بعد مرور ساعة من نهائي دوري أبطال أوروبا، نتيجة إصابته بارتجاج في المخ، إثر اشتباك عرضي مع مدافع تشيلسي، أنطونيو روديجر، سقط بسببها أرضا.

وكتب دي بروين عن التدخل بقوله "لعبة كانت أقل بكثير من المستوى الطبيعي، لكن هذا ما حدث، لقد عدت للتو من المستشفى وتم تشخيص حالتي على أنها كسر حاد في عظام الأنف وكسر في محجر العين الأيسر".

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021

​وتابع بقوله "أنا بخير الآن، مازلت محبطا مما حدث بالأمس، لكننا سنعود أكثر قوة".

ولم يذكر دي بروين جدولا زمنيا لعودته إلى الملاعب، ولا إمكانية لحاقه بمباريات منتخب بلاده أم لا.

Kevin De Bruyne couldn't hold it back after coming off injured 😢 pic.twitter.com/ENM5qra2xb — B/R Football (@brfootball) May 29, 2021

​من المقرر أن تلعب بلجيكا المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا، ضد روسيا في سان بطرسبرغ في 12 يونيو/حزيران.