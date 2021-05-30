الأهلي يكشف سبب استبعاد أفشة لمدة أسبوعين

كشف النادي الأهلي سبب استبعاد لاعب الفريق محمد مجدي أفشة، الذي سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه خضع لفحوصات طبية وأنه سيخضع للعلاج خلال تلك الفترة.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب محمد مجدي أفشة كشفت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل، مشيرا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حتى يكون جاهز في المرحلة المقبلة.

يذكر أن إصابة اللاعب محمد مجدي أفشة، حدثت خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي، قبل يومين، في لقاء السوبر الأفريقي، الذي فاز فيه بثنائية نظيفة وتم تتويجه بالبطولة.

وقرر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة قبل بدء التحضير لمواجهة فريق إنبي في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون إلى التدريبات بعد غد الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل.