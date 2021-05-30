"اللجنة الأولمبية" تتحدى مرتضى منصور وتكشف مصيره بعد حكم القضاء المصري

علق رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء منعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقال حطب، في تصريحات مع موقع "الوطن سبورت" ، إن "اللجنة تحترم الأحكام القضائية، إلا أن قرار رئيس الزمالك المعزول، قرار نهائي والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لا يمنحه حق العودة لرئاسة القلعة البيضاء مجددا".

وأوضح، "سنقوم بالطعن على القرار الصادر، خاصة أن من يحق له إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية هما جهتين فقط، هما مركز التسوية والتحكيم والمحكمة الرياضية الدولية".

وأضاف، أن "قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك جاء من وزارة الرياضة وليس اللجنة الأولمبية، بناء على الملاحظات التي كشفتها لجان التفتيش المالي والإداري المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات"، موضحا أن "القضاء الإداري من حقه اتخاذ أحكام في قرارات الجهات الإدارية، واللجنة الأولمبية ليست جهة إدارية، ونقوم بتطبيق اللوائح".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أعلنت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له

وقامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق اليوم، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.