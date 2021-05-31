"أنا باق مع النادي".. جيوفينكو ينفي رحيله عن الهلال السعودي.. فيديو

أكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، استمراره في صفوف النادي الموسم المقبل، نافيا بذلك التقارير التي تحدثت عن رحيله عقب مواجهة الفيصلي، مساء الأحد.

وقال جيوفينكو في تصريحات تلفزيونية: "ما زال عقدي مستمرا مع الهلال لمدة عام، لم يتحدث معي أحد بشأن الرحيل، لذا أنا باق مع الفريق في الموسم المقبل".

هذا وكانت تقارير قد أشارت إلى رحيل جيوفينكو بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعد استبعاده من قائمة الهلال لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ولعب النجم الإيطالي 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال هذا الموسم، منها 16 أساسيا، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

ويقترب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، من تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حسبما أفادت تقارير إعلامية، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يتم مع بداية الموسم المقبل (2021 - 2022).

وتشير تقارير صحفية إلى وجود اتفاق بين إدارة نادي الهلال والمدرب البرتغالي حول بنود العقد.