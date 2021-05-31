محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية دوري السوبر الأوروبي

وافقت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي رسميا على فتح إجراءات الحكم الأولية، التي أثارها القضاء الإسباني في قضية دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيان صادر من محكمة العدل الأوروبية، يوم الاثنين: "أندية السوبرليغ قررت مقاضاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا لانتهاكهما قوانين المنافسة الأوروبية، والهدف من القضية هو توضيح ما إذا كانت الأحداث الرياضية التي تنظمها الفيفا والاتحاد الأوروبي تنتهك قواعد المنافسة الحرة أم لا".

وكانت محكمة مدريد قدمت طلبا لمحكمة العدل الأوروبية للفصل في النزاع بين القائمين على مشروع دوري السوبر الأوروبي و"يويفا" و"فيفا"، حيث رفعت الفرق المؤسسة للبطولة دعوى قضائية ضد فيفا ويويفا لانتهاك مبدأ المنافسة الرياضية الحرة.

وأعلنت المحكمة الأوروبية أنها ستفصل في مدى أحقية اليويفا والفيفا في منع وحظر إقامة بطولات مثل السوبرليغ، وكذلك هل يحق لليويفا إصدار عقوبات على المشاركين.

La CGUE dovrà in sostanza decidere se UEFA e FIFA abbiano violato gli art.101-102 del TFUE ("Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"). pic.twitter.com/iX8jFJdyBl — Antonio Alicastro (@antoalicastro) May 31, 2021

وأعلن 12 ناديا المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، لكن بعد تهديدات من جانب "يويفا"، أكدت 9 أندية انسحابها وهي: ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان.

بينما تمسكت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بالمشروع، وأكدت أنها لن تنسحب منه، الأمر الذي ترتب عليه فتح تحقيق تأديبي معها من قبل "يويفا"، وأصبحت مهددة بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.