"يويفا" يثق بموقفه من دوري "السوبر الأوروبي" وسيدافع عنه بقوة في المحكمة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه أعلم بالمعلومات الخاصة بتلقي استئناف من ممثلي دوري " السوبر الأوروبي" لكرة القدم وسيدافع بحزم عن موقفه.

وكانت محكمة مدريد قدمت طلبا لمحكمة العدل الأوروبية للفصل في النزاع بين القائمين على مشروع دوري السوبر الأوروبي و"يويفا" و"فيفا"، حيث رفعت الفرق المؤسسة للبطولة دعوى قضائية ضد فيفا ويويفا لانتهاك مبدأ المنافسة الرياضية الحرة.

يوم الاثنين، سجلت محكمة الاتحاد الأوروبي استئنافا في دوري "السوبر الأوروبي" بسبب انتهاك محتمل لقواعد المنافسة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا.

ونشر الاتحاد الأوروبي تغريدة جاء فيها "يحيط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علما بإعلان محكمة العدل الأوروبية الإحالة من محكمة مدريد بشأن ما يسمى بـ"السوبر الأوروبي"، على الرغم من انسحاب تسعة من الأندية الأعضاء المؤسسين. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واثق من موقفه وسيدافع عنه بقوة".

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly. — UEFA (@UEFA) May 31, 2021

وأعلن 12 ناديا المشاركة في دوري "السوبر الأوروبي"، لكن بعد تهديدات من جانب "يويفا"، أعلنت 9 أندية انسحابها وهي: ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان.

بينما تمسكت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بالمشروع، وأكدت أنها لن تنسحب منه، الأمر الذي ترتب عليه فتح تحقيق تأديبي معها من قبل "يويفا"، وأصبحت مهددة بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.