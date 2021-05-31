"الكونميبول": البرازيل تستضيف كأس كوبا أمريكا بعد استبعاد الأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن البرازيل ستسضيف كأس أمريكا الجنوبية بعد استبعاد الأرجنتين بسبب "كوفيد-19".

وجاء قرار الاتحاد بنقل البطولة الى البرازيل بسبب إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين، على ان تنطلق في 13 يونيو، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأعلن الاتحاد على صفحته الخاصة على تويتر بأنه تم تثبيت تواريخ بدء وانتهاء البطولة، وسيتم لاحقا نشر مواعيد وأماكن مباريات البطولة.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة بتنظيم مشترك، لأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد على مدار 105 سنوات، في الأرجنتين وكولومبيا من 13 يونيو وحتى 10 يوليو.

لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد، والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه الكونميبول "بالظروف الحالية".