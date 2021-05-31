برشلونة يتعاقد مع أغويرو هداف مانشستر سيتي بشكل مجاني

‬أكد نادي برشلونة الإسباني عبر "تويتر" تعاقده مع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في انتقال حر.

وسينضم إلى صفوفه بعد نهاية عقده السيتي المتوج بطلا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ونشر النادي عبر "تويتر" عدة تغريدات يرحب فيها بالنجم الأرجنتيني، ويؤكد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper ✅ Medical Exam 👌 💙❤️ #KunCuler pic.twitter.com/A6h9suDKbc — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021

وودع سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي بطريقة رائعة بعد أن سجل ثنائية إثر نزوله بديلا في آخر مباراة له مع النادي ليحتفل باللقب بفوز ساحق بخمسة أهداف نظيفة على إيفرتون على ملعب الاتحاد يوم الأحد.

وشكر فريق مانشستر سيتي لاعبه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي أعلن عن نهاية مشواره مع الفريق الإنكليزي، وذلك بعدد من الصور عبر الصفحات الرسمية لبطل الدوري الإنكليزي الممتاز.