بعد شتمه له... ديميرال يقول إن كريستيانو يريد تعلم اللغة التركية

قال ميريه ديميرال، زميل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، إن نجم كرة القدم البرتغالي يريد تعلم اللغة التركية.

وقال ديميرال في مقابلة نشرت يوم الأحد "رونالدو يريد تعلم التركية كل يوم. وكذلك باولو ديبالا وزملاء آخرين في الفريق، إنهم يعلمونني أيضا الإسبانية".

وقال المدافع التركي أيضًا إنه كثيرًا ما يستقبله زملاؤه وموظفيه بـ "günaydın" (بالتركية تعني "صباح الخير").

قبل عدة أيام شوهد رونالدو يشتم باللغة التركية ممازحا ديميرال خلال بث مباشر على "إنستغرام".

في ريال مدريد، النادي السابق لرونالدو، لعب المهاجم البرتغالي مع الدولي التركي نوري شاهين وحميت ألتينتوب، وشكلا ثنائي هجوم قاتل مع صانع الألعاب الألماني التركي مسعود أوزيل.