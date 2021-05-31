رسميا... تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس مصر

أعلن النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الإثنين، تأجيل مباراته ضد إنبي في ثمن نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وقال النادي الأهلي، عبر موقعه الإلكتروني ، إنه "تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعه المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقا.

من جهته، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي، أن ناديه تلقى خطابا رسميا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي في دورالـ16 لبطولة كأس مصر. وقال عبد الناصر في تصريحات خاصة مع موقع "يلا كورة"، إن الخطاب تضمن تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وكان النادي الأهلي أعلن رفضه فكرة إلغاء الدوري الممتاز، عقب اجتماع اتحاد الكرة المصري مع الأندية المصرية المشاركة فيه، بينما لم يتم اتخاذ قرار حاسم خلال الاجتماع. وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي يرفض فكرة إلغاء الدوري الممتاز، مضيفا: "لجنة إدارة اتحاد الكرة أقدر مني على شرح بعض ما اتفقنا عليه خلال الاجتماع".

ولفت عبد الحفيظ إلى أن الاجتماع كان مهما وأنه ناقش المباريات المؤجلة وجدول الدوري، مضيفا: "نطالب بجدول واضح للمباريات المؤجلة، ولا يوجد شيء يستدعي إلغاء الدوري". وتابع: "الأهلي مع منظومة الكرة المصرية ولن يغرد خارج السرب، لكن ليس هناك قرار حاسم وهناك الكثير من الأمور متوقفة على مشوار منتخب مصر في الأولمبياد".