عقب تقديمه لاعبا جديدا في برشلونة... هذا ما يتمناه أغويرو بشأن ميسي

أعرب المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أغويرو، لاعب برشلونة الجديد، اليوم الإثنين عن ثقته في بقاء قائد منتخب بلاده ليونيل ميسي في صفوف الفريق، ممنيا اللعب معه عقب انضمامه إلى صفوفه حتى 2023.

وقال أغويرو خلال تقديمه في المؤتمر الصحافي كلاعب جديد في صفوف النادي الكاتالوني: "نأمل أن نلعب معا"، موضحا أنه انتقاله إلى صفوف برشلونة ليس تأكيدًا على بقاء ميسي الذي ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك حسب وكالة "فرانس 24".

وأضاف أغويرو، "كنا نتفاوض منذ فترة (للتوقيع مع برشلونة). أما بالنسبة إلى ميسي فإنها قرارات سيتخذها مع النادي".

وتابع المهاجم الأرجنتيني الذي انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر: "لكن من الواضح أنه من دواعي سروري اللعب معه. إذا كان سيبقى هنا، وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك، فسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل النادي، كما فعل ذلك دائمًا".

وأعلن نادي برشلونة الإسباني عبر "تويتر"، في وقت سابق اليوم، تعاقده مع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في انتقال حر. ونشر النادي عبر "تويتر" عدة تغريدات يرحب فيها بالنجم الأرجنتيني، ويؤكد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وودع سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي بطريقة رائعة بعد أن سجل ثنائية إثر نزوله بديلا في آخر مباراة له مع النادي ليحتفل باللقب بفوز ساحق بخمسة أهداف نظيفة على إيفرتون على ملعب الاتحاد. وشكر فريق مانشستر سيتي لاعبه الأرجنتيني الذي أعلن عن نهاية مشواره مع الفريق الإنكليزي، وذلك بعدد من الصور عبر الصفحات الرسمية لبطل الدوري الإنكليزي الممتاز.