رحيل أحد أبرز وجوه الكرة اللبنانية الذي دخل كتاب "غينيس" بإنجازاته

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة أحد أبرز وجوه الكرة اللبنانية، عدنان الشرقي، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر موقع مجلة "شوت" الرياضية، أن الشرقي نقل المستشفى العسكري في بيروت بعد تدهور حالته الصحية.

ووفقا المجلة، بدأ الشرقي مسيرته الرياضية مطلع الخمسينيات، حيث ارتبط اسمه بنادي الأنصار، حديث النشأة في حينها، كما لعب للغريم التقليدي النجمة، في الستينيات لفترة وجيزة، فضلاً عن تجربة في مصر إبان دراسته الجامعية في القاهرة، ثم عاد إلى الأنصار عام 1967 كلاعب ومدرب وبدأ معه مشوارا مليئا بالإنجازات والألقاب.

ومع عودة البطولات الرسمية في لبنان، بعد سنوات توقف بسبب الحرب الأهلية، قاد الشرقي الأنصار للهيمنة على اللعبة الشعبية، حيث توج بطلاً للدوري العام 11 مرة متتالية بين عامي 1988 و1999، ودوّن هذا الرقم في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، فضلاً عن العديد من الألقاب في باقي المسابقات، إلى مشاركات آسيوية وعربية جيدة. كما أشرف على تدريب منتخب لبنان خلال تصفيات مونديال الولايات المتحدة 1994.

ونعى نادي "الأنصار" والاتحاد اللبناني لكرة القدم المدرب الشرقي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "يعبر الاتحاد اللبناني عن بالغ حزنه وأسفه لفقدان الكرة اللبنانية أحد أعمدتها والذي كان له بصمات كبيرة في الملاعب اللبنانية"، واصفاً رحيله بالخسارة التي لا تعوض.