رسميا… كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا جديدا لريال مدريد

وسيتولى أنشيلوتي منصب المدير الفني لريال مدريد الإسباني خلفا للمدير الفني السابق زين الدين زيدان.
Official Announcement: Ancelotti.#RealMadrid | #WelcomeBackAncelotti— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 1, 2021
يذكر أن زين الدين زيدان، رحل عن الفريق خلال الأيام الماضية، بعد موسم لم يكن على مستوى الطموح من جانب الجماهير.
وجاء قرار تعيين المدير الفني الجديد، وفقا لبيان أصدره النادي الملكي، يؤكد خلاله تولي أنشيلوتي مهمة تدريب الفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة، مشيرا إلى أن مراسم تقديم أنشيلوتي ستقام، يوم غد الأربعاء.
🏆 The coach who lead us to the Décima!#WelcomeBackAncelotti | @MrAncelotti pic.twitter.com/87SPGovjXA— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 1, 2021
ومن المقرر أن يظهر المدرب الإيطالي بعد ذلك في مؤتمر صحفي.
يذكر أن أنشيلوتي، 61 عاما، تولى تدريب ريال مدريد عام 2013، لمدة موسمين قبل أن يرحل في 2015 لتدريب بايرن ميونيخ.
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