رسميا… كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا جديدا لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مديرا فنيا جديدا للفريق، من المقرر أن يستمر في منصبه على مدى 3 مواسم مقبلة أي حتى 2024.

وسيتولى أنشيلوتي منصب المدير الفني لريال مدريد الإسباني خلفا للمدير الفني السابق زين الدين زيدان.

يذكر أن زين الدين زيدان، رحل عن الفريق خلال الأيام الماضية، بعد موسم لم يكن على مستوى الطموح من جانب الجماهير.

وجاء قرار تعيين المدير الفني الجديد، وفقا لبيان أصدره النادي الملكي، يؤكد خلاله تولي أنشيلوتي مهمة تدريب الفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة، مشيرا إلى أن مراسم تقديم أنشيلوتي ستقام، يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يظهر المدرب الإيطالي بعد ذلك في مؤتمر صحفي.

يذكر أن أنشيلوتي، 61 عاما، تولى تدريب ريال مدريد عام 2013، لمدة موسمين قبل أن يرحل في 2015 لتدريب بايرن ميونيخ.