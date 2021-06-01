اتحاد اليد المصري: حسن مصطفى أنقذ منتخب مصر قبل أولمبياد طوكيو

قال عضو لجنة إدارة اتحاد كرة اليد المصري أيمن صلاح، إن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، أنقذ برنامج إعداد المنتخب المصري للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ووفقا لموقع "بطولات"، أضاف صلاح في تصريحات صحفية، أن حسن مصطفى ساهم بشكل واضح في مشاركة المنتخب في الدورة الدولية الودية التي ستقام في إسبانيا، ويلعب خلالها منتخب مصر مباراتين مع كرواتيا وإسبانيا يومي 28 و29 يونيو الجاري.

وأوضح "تدخل الدكتور حسن مصطفى وتحدث بشكل مباشر مع رئيس الاتحاد الإسباني لإقامة هذه الدورة ومشاركة منتخب مصر ، وتحدث أيضا مع رئيس الاتحاد الفرنسي وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي، لإقامة مباراة ودية بين مصر وفرنسا، وستقام المباراة في باريس يوم 5 يوليو".

وكشف أن "الإسباني روبرتو غارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب المصري حاول مع الاتحاد الإسباني باعتباره اتحاد بلده من أجل إقامة مباراة ودية بين مصر وإسبانيا، لكنه لم ينجح في ذلك".

وأكد أن "برنامج المنتخب المصري قبل المشاركة في طوكيو أصبح قويا للغاية، بعد توفير 5 مباريات دولية ودية مع منتخبات الصف الأول، إسبانيا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى منتخب البرازيل، وكان باروندو قد طلب توفير عدد من 5 إلى 6 مباريات قوية، وهو ما تحقق بالفعل".

وينافس المنتخب الوطني في المجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو مع منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.