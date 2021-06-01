أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعيينه مديرا فنيا لريال مدريد

علق الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، على توليه مهمة المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

وقال أنشيلوتي، عبر حسابه الرسمي في تويتر "أود أن أشكر إيفرتون، اللاعبين والمشجعين لإعطائي الفرصة لإدارة هذا النادي الرائع والتاريخي".

I leave taking with me all the amazing moments we have experienced together and wish the Club and fans all the best. pic.twitter.com/69kErk9u8J — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 1, 2021

وأضاف "قررت الرحيل لأن لدي تحد جديد مع فريق كان دائماً في قلبي، ريال مدريد".

وأتم أنشيلوتي قائلا "أغادر آخذا معي كل اللحظات الرائعة التي عشناها معا، وأتمنى الأفضل للنادي وللمشجعين".

وكان ريال مدريد أعلن اليوم الثلاثاء تعيين كارلو انشيلوتي في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن زين الدين زيدان، رحل عن الفريق خلال الأيام الماضية، بعد موسم لم يكن على مستوى الطموح من جانب الجماهير.

وجاء قرار تعيين المدير الفني الجديد، وفقا لبيان أصدره النادي الملكي، يؤكد خلاله تولي أنشيلوتي مهمة تدريب الفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة، مشيرا إلى أن مراسم تقديم أنشيلوتي ستقام، يوم غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يظهر المدرب الإيطالي بعد ذلك في مؤتمر صحفي.

يذكر أن أنشيلوتي، 61 عاما، تولى تدريب ريال مدريد عام 2013، لمدة موسمين قبل أن يرحل في 2015 لتدريب بايرن ميونيخ.