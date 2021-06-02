استطلاع رأي يكشف عن دور سلبي لتقنية "الفار" في إقبال المشجعين على حضور المباريات

أظهر مسح لاتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا أنه من المرجح بالنسبة لأكثر من 40 بالمئة من المشجعين حضور عدد أقل من المباريات بسبب المخاوف المتعلقة بحكم الفيديو المساعد.

وقالت رويترز إن المسح أجري بمشاركة 33243 مشجعا وأظهر أن أكثر من 94 بالمئة من المشاركين يشعرون أن حكم الفيديو جعل مشاهدة مباريات كرة القدم "أقل إمتاعا" لبعض الأسباب منها الانتظار الطويل قبل تأكيد القرارات، ويرى المشجعون إن حكم الفيديو أفسد تلقائية الاحتفال بالأهداف.

ولم يؤيد سوى 26 بالمئة الاستعانة بحكم الفيديو، بينما يدعم 97 بالمئة من المشاركين تقنية مراقبة خط المرمى التي تسفر عن نتيجة فورية بخصوص احتساب الأهداف، فيما قال اتحاد المشجعين إنه سيشارك نتائج المسح مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توم جريتريكس نائب رئيس اتحاد المشجعين: "نأمل أن تسمع رابطة الدوري الممتاز ولجنة الحكام صوت المشجعين وتتخذ خطوات سريعة لتحسين النظام الذي لا يتخذ قرارات واضحة ومفهومة في الملاعب".