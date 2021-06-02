رسميا... ليوناردو جارديم مدربا للهلال السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء أمس الثلاثاء، تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وكشف النادي برئاسة فهد بن نافل، أن جارديم سيتولى تدريب الهلال، ابتداء من الموسم المقبل، لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر، وفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن الوليد بن طلال، العضو الذهبي لنادي الهلال السعودي، هو من تكفل بصفقة جارديم.

ويصل جارديم إلى العاصمة السعودية، الرياض، قبل عودة اللاعبين بأسـبوع، والتي من المقرر أن تحدد لاحقا.

ويشتمل طاقم ليوناردو جارديم على أنطونيو مانويل (مساعد أول)، وخوسيه أراجو (مساعد ثان)، ونيلسون كانديدو (مدرب لياقة)، وميغيل ربيبرو (محلل أول) وديوغو جيلهيرمي (محلل ثان).

يذكر أن البرتغالي جارديم ولد في فنزويلا، وبدأ مسيرته التدريبية في 1998، وواصل التنقل بين أندية بلاده حتى وصوله إلى دكة سبورتنغ براغا في 2011 قبل أن يبدأ أول مغامرة خارجية مع أولمبياكوس اليوناني ويعود بعدها إلى سبورتنغ لشبونة ومنه إلى موناكو الفرنسي.

كأس خادم الحرمين

يذكر أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.

​وكان الأمير الوليد بن طلال منح أخيرا مكافاة ثمينة لنادي الفيصلي، بمناسبة حصول فريقه الأول لكرة القدم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للموسم 2020-2021.

وأعلن الأمير السعودي عن منح النادي مبلغ مليون ريال.

​وتوّج فريق الفيصلي السعودي بكأس الملك عقب هزيمته لنادي التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء الخميس.