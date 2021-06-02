اندلاع حريق ضخم في مقر النادي الأهلي المصري

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق كبير في مدرج التتش في مقر النادي الأهلي المصري في الجزيرة.

وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع الحريق بعد تصاعد ألسنة اللهب بصورة كبيرة في محاولة لإخماده، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول الواقعة.

وأفاد الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيسبوك، بأن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد الحريق دون وقوع خسائر.

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي رفضه فكرة إلغاء الدوري الممتاز، عقب اجتماع اتحاد الكرة المصري مع الأندية المصرية المشاركة فيه، بينما لم يتم اتخاذ قرار حاسم خلال الاجتماع.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، إن النادي يرفض فكرة إلغاء الدوري الممتاز، مضيفا: "لجنة إدارة اتحاد الكرة أقدر مني على شرح بعض ما اتفقنا عليه خلال الاجتماع".

ولفت عبد الحفيظ إلى أن الاجتماع كان مهما وأنه ناقش المباريات المؤجلة وجدول الدوري، مضيفا: "نطالب بجدول واضح للمباريات المؤجلة، ولا يوجد شيء يستدعي إلغاء الدوري".