رسميا... برشلونة يعلن استمرار كومان للموسم المقبل... فيديو

أعلن نادي برشلونة، مساء اليوم الخميس، رسميا، استمرار المدرب الهولندي رونالد كومان على رأس قيادة الفريق في الموسم المقبل (2021-2022).

وقال خوان لابورتا، رئيس برشلونة: "بعد فترة التفكير، أريد أن أعلن أننا سنواصل العقد الحالي مع رونالد كومان".

🔊 @JoanLaportaFCB: "Después de este periodo de reflexión, hemos acordado que daremos continuidad al contrato en vigor de @RonaldKoeman" pic.twitter.com/3L4HAIdLXT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 3, 2021

وأضاف: "نحن مرتاحون جدًا لأن المحادثات مع كومان كشفت أن لدينا وحدة في المعايير بشأن ما يجب القيام به في الموسم المقبل، بالإضافة إلى تقييمنا لما حدث في الموسم الماضي".

وكان كومان قد تولى تدريب برشلونة، في الصيف الماضي، بقرار من خوسيه بارتوميو الرئيس السابق للنادي الكتالوني، لذلك كان هناك بعض من الشكوك حول الاستمرار مع الإدارة الجديدة برئاسة لابورتا.

🗣 @JoanLaportaFCB: ❝ Ronald Koeman will continue to be the Barça manager next season ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2021

وقاد كومان برشلونة في 54 مباراة، فاز في 35 وتعادل 8 وخسر 11.

وحل برشلونة ثالثا في ترتيب الدوري الإسباني في الموسم المنصرم، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 ضد باريس سان جيرمان.

لكن كومان نجح في الفوز بكأس ملك إسبانيا.