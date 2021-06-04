هل يضم النصر السعودي لاعب توتنهام لوكاس مورا؟

تحدثت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن دخول إدارة النصر السعودية، في مفاوضات لضم لوكاس مورا، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "صدى" السعودية، أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع نادي توتنهام لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب البرازيلي لوكاس مورا.

وكان لوكاس مورا ابتعد خلال الفترة الأخيرة، عن المشاركة مع توتنهام، الأمر الذي قد يعجل رحيله عن نادي توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يشار إلى أن نادي النصر السعودي، كان قد تعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، كما يحاول ضم فينسنت أبو بكر لاعب بيشكتاش التركي.

النصر السعودي يستحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لجماهيره

استحدث نادي النصر السعودي بريدا إلكترونيا مخصصا لجماهيره ويرتبط ارتباطا مباشرا برئيس النادي مسلي آل معمر.

وكتب النصر في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "إيمانا بدور جماهير النصر الغالية، وحرصا على سماع مقترحاتهم وآرائهم، مجلس الإدارة يستحدث بريدا إلكترونيا مخصصا لصوت جماهير العالمي، ويرتبط ارتباطا مباشرا برئيس النادي".

ويحتل نادي النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة من 29 مباراة.

وتعهد الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، أمس الجمعة، بسداد كامل ديون نادي النصر السعودي التي تبلغ 300 مليون ريال، "قرابة 80 مليون دولار".

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، تكفل الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، بسداد كامل الديون والالتزامات المالية المستحقة على النادي.

وأكد أن ابن فهد قرر تمويل صفقتين أجنبيتين لتدعيم صفوف الفريق في انتقالات الصيف المقبل، وذلك عقب تمويله سابقا صفقة المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، قادمًا من جوانغزو إيفرغراند الصيني، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، والذي كان محل اهتمام من غريم النصر "الهلال".

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، أعلن النصر رسميا تزكية مسلي آل معمر رئيسا لمجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات.