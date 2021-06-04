نيمار يتعرض لمحاولة سرقة حذائه في البرازيل..فيديو

بعد أن هاجمته مجموعة من الجماهير وحاولوا الحصول على الحذاء الخاص به.

وبحسب ما تم تداوله فأثناء عودة نيمار وبقية اللاعبين لفندق الإقامة، نجح ثلاثة مشجعين صغار السن من اختراق الحاجز الأمني ومهاجمة نيمار.

الثلاثي تشبث بالنجم بقوة رغم محاولات الأمن إبعادهم، وتمكن أحدهم من خلع الحذاء الذي يرتديه نجم باريس سان جيرمان عن قدمه.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمقابلة الإكوادور مساء الجمعة لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.