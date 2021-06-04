تشيلسي يجدد عقد توماس توخيل

وقال النادي الإنجليزي بموقعه الرسمي على "تويتر" إنه جدد عقد توخيل حتى يونيو 2024، بينما ينتهي العقد السابق بينهما في يونيو 2022.
Contract extension to June 2024 for Thomas Tuchel. 👇💙
— Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) June 4, 2021
وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير الماضي وقاد البلوز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا السبت الماضي بعد الفوز 1-0 على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.
كما قاد توخيل نادي باريس سان جيرمان منذ 2018 إلى كانون الأول/ديسمبر 2020، واستطاع معه اكتساح بطولة الدوري المحلي وبلوغ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة لعدة ألقاب محلية أخرى.
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