بوتين يهنئ أمير قطر بعيد ميلاده ويتمنى التوفيق في كأس العالم لكرة القدم 2022

تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة قطر بطولة عالمية ناجحة في استضافتها لكأس العالم بكرة القدم عام 2022، كما هنأ الرئيس بوتين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثان بعيد ميلاده.

وقال بوتين، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "بالفعل في الأسبوع المقبل، ستبدأ العاصمة الشمالية لروسيا باستضافة مباريات البطولة الأوروبية لكرة القدم. وفي هذا الصدد، أود أن أبعث بأطيب تمنياتي إلى صديقنا العزيز أمير قطر، الذي احتفل في الأمس بعيد ميلاده، أود تهنأتك بعيد ميلادك صاحب السمو، وأنا واثق من أن قطر ستقيم بطولة العالم لكرة القدم بنجاح كبير العام المقبل".

ويشارك الأمير القطري بمنتدى سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي عبر الفيديو، بعد دعوة روسية لدولة قطر للمشاركة كضيف.

هذا ويعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي وتعتبر وكالة "سبوتنيك" هي الشريك الإعلامي لـلمنتدى.