أمير قطر يعلن أن كأس العالم لكرة القدم 2022 يجب أن يقام في الموعد المحدد

أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تستعد لإقامة كأس العالم لكرة القدم، مشيرا إلى أن أي تأخير في إعداد المنشآت أمر غير مقبول.

قال أمير قطر خلال كلمة عبر الفيديو أمام الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن نستعد الآن لهذا الحدث الكبير. ونرى أن أي تأخير في إعداد المنشآت غير مقبول. نعتقد أنه يجب أن يقام في الوقت المحدد".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم بكرة القدم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. ستكون هذه أول بطولة كأس العالم تقام على الإطلاق في العالم العربي، وثاني بطولة كأس العالم تقام بالكامل في قارة آسيا بعد كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وتمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدولة قطر بطولة عالمية ناجحة في استضافتها لكأس العالم بكرة القدم عام 2022، كما هنأ الرئيس بوتين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثان بعيد ميلاده.

وقال بوتين، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "بالفعل في الأسبوع المقبل، ستبدأ العاصمة الشمالية لروسيا باستضافة مباريات البطولة الأوروبية لكرة القدم. وفي هذا الصدد، أود أن أبعث بأطيب تمنياتي إلى صديقنا العزيز أمير قطر، الذي احتفل في الأمس بعيد ميلاده، أود تهنأتك بعيد ميلادك صاحب السمو، وأنا واثق من أن قطر ستقيم بطولة العالم لكرة القدم بنجاح كبير العام المقبل".

هذا ويعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو بحضور شخصي وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي لـلمنتدى.