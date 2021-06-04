إيقاف البطلة الأولمبية بريانا مكنيل مدة 5 سنوات لخرق قواعد المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، إيقاف البطلة الأمريكية الأولمبية في سباق 100 متر حواجز، بريانا ماكنيل، لمدة خمس سنوات بسبب خرق قواعد المنشطات.

وأوضحت وحدة النزاهة أن "العداءة الأمريكية عوقبت بالإيقاف بسبب "التلاعب خلال عملية إدارة النتائج" وهو ثاني انتهاك لها لقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت الوحدة: إن "ماكنيل البالغة من العمر 29 عاما والتي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 وكانت أيضًا بطلة العالم في عام 2013، قد وجهت إليها تهمة "التلاعب في عملية إدارة النتائج".

Looking up through the face of any and everything. Living in the moment and in God’s divine will.

HAPPY NEW YEAR to all the beautiful people in the world☮️💕🙂 pic.twitter.com/vAjGA9Phtn — Brianna McNeal (@Bri_Rollin) January 1, 2021

وقادت ماكنيل اكتساحا أمريكيا نظيفا لسباق 100 متر حواجز في أولمبياد 2016 وتوجت بالذهبية، لكنها منعت لمدة عام عندما فوّتت ثلاثة اختبارات للكشف عن تعاطي المخدرات خارج المنافسة، مما شكل انتهاكا لقاعدة مكافحة المنشطات.